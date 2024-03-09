Застрявшее в салоне искореженного авто тело пришлось доставать спасателям в Алматинской области
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Спасатели извлекли тело пассажира из легкового автомобиля - его зажало внутри в результате ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал МЧС РК.
По информации ведомства, сегодня в 9:20 поступило сообщение, что в Алматинской области, в Карасайском районе между поселками Кайнар и Бекболат произошло ДТП - автомобиль врезался в дерево.
"Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели Республиканского оперативно -спасательного отряда извлекли тело пассажира из салона аварийного автомобиля", - сообщили в ДЧС.
Работы были завершены в 10:23, уточнили в ведомстве.
Спасатели напомнили о необходимости соблюдения безопасного скоростного режима.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2065515-zastryavshee-v-salone-iskorezhennogo-avto-telo-prishlos-dostavat-spasatelyam-v-almatinskoy-oblasti/