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Людей зажало в машине в результате ДТП в Алматинской области

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Спасатели на месте ДТП
Спасатели на месте ДТП. Фото: t.me/qr_tjm

В Алматинской области трех человек зажало в автомобиле после ДТП. Чтобы их извлечь, понадобилась помощь спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает МЧС в своем Telegram-канале, авария случилась 21 января в Алматинской области между поселками Улан и Жамбыл - столкнулись два авто. В результате столкновения в одной из машин оказались зажаты три человека.

На помощь выехали 5 спасателей РОСО.

"Спасателям удалось вытащить трех пострадавших при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования. Людей передали сотрудникам скорой помощи", - говорится в сообщении МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2056647-lyudey-zazhalo-v-mashine-v-rezultate-dtp-v-almatinskoy-oblasti/

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