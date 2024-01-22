Людей зажало в машине в результате ДТП в Алматинской области

В Алматинской области трех человек зажало в автомобиле после ДТП. Чтобы их извлечь, понадобилась помощь спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает МЧС в своем Telegram-канале, авария случилась 21 января в Алматинской области между поселками Улан и Жамбыл - столкнулись два авто. В результате столкновения в одной из машин оказались зажаты три человека.

На помощь выехали 5 спасателей РОСО.

"Спасателям удалось вытащить трех пострадавших при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования. Людей передали сотрудникам скорой помощи", - говорится в сообщении МЧС.