Внедорожник "влетел" в прицеп "КамАЗа" в Атырау: три человека погибли (видео)
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В субботу, 13 апреля, в Атырауской области случилось страшное ДТП, унесшее жизни троих человек - внедорожник врезался в прицеп "КамАЗа", передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.
Как сообщается на официальной Instagram-странице департамента полиции Атырауской области, авария случилась примерно в 17:10 на 821-м километре трассы республиканского значения Атырау-Астрахань.
"Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Toyota, столкнулся с прицепом грузового транспорта "КамАЗ", двигавшимся с ним в одном направлении.
В результате на месте происшествия погибли водитель и 2 пассажира автомобиля Toyota", - проинформировали в ДП.
Сейчас ведется сбор соответствующих документов.
Напомним, в марте на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в области Жетiсу столкнулись Lada Priora и Toyota Windom. Один из автомобилей выехал на полосу встречного движения. Погибли на месте четыре человека, еще пятеро были госпитализированы.
А в феврале трагедия произошла на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в Сарканском районе области Жетiсу. При столкновении легковушки с грузовиком погиб мужчина. Он был за рулем Nissan Terrano и по неизвестным обстоятельствам выехал на "встречку".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2084495-vnedorozhnik-vletel-v-pritsep-kamaza-v-atyrau-tri-cheloveka-pogibli-video/