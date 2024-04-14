Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Внедорожник "влетел" в прицеп "КамАЗа" в Атырау: три человека погибли (видео)

Опубликовано:

Сотрудник полиции на месте ДТП
Сотрудник полиции на месте ДТП. Кадр из видео: instagram.com/police.atyrau

В субботу, 13 апреля, в Атырауской области случилось страшное ДТП, унесшее жизни троих человек - внедорожник врезался в прицеп "КамАЗа", передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается на официальной Instagram-странице департамента полиции Атырауской области, авария случилась примерно в 17:10 на 821-м километре трассы республиканского значения Атырау-Астрахань.

"Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Toyota, столкнулся с прицепом грузового транспорта "КамАЗ", двигавшимся с ним в одном направлении.

В результате на месте происшествия погибли водитель и 2 пассажира автомобиля Toyota", - проинформировали в ДП.

Сейчас ведется сбор соответствующих документов.

Напомним, в марте на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в области Жетiсу столкнулись Lada Priora и Toyota Windom. Один из автомобилей выехал на полосу встречного движения. Погибли на месте четыре человека, еще пятеро были госпитализированы.

А в феврале трагедия произошла на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в Сарканском районе области Жетiсу. При столкновении легковушки с грузовиком погиб мужчина. Он был за рулем Nissan Terrano и по неизвестным обстоятельствам выехал на "встречку".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2084495-vnedorozhnik-vletel-v-pritsep-kamaza-v-atyrau-tri-cheloveka-pogibli-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.