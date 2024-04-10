Водитель минивэна погиб в ДТП на трассе "Самара-Шымкент"

Смертельное ДТП произошло сегодня на автодороге "Самара-Шымкент", сообщает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области. Водитель минивэна погиб, а пассажиров госпитализировали в больницу.

Как сообщает Департамент полиции Актюбинской области в своем официальном Instagram-аккаунте, ДТП произошло сегодня, примерно в 09.00 на автодороге "Самара-Шымкент", вблизи поселка Акжар.

По имеющейся информации, участниками аварии стали "Газель" и автомобиль Toyota Аlhpard. В результате ДТП водитель Toyota погиб на месте происшествия. Остальные пассажиры доставлены в районную больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы. В полиции также показали страшные кадры последствий дорожно-транспортного происшествия.

Ранее в Актюбинской области на этой же трассе столкнулись грузовик Volvo и минивен Toyota Аlhpard. В ДТП погибли 8 граждан Узбекистана. После этого прокуратура Актюбинской области сделала заявление о том, что в текущем году в Актюбинской области наблюдается рост ДТП. С начала года в регионе произошло 97 аварий, в которых пострадали 148 и погибли 28 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

"Главной причиной ДТП является неудовлетворительное состояние дорог региона. Общеизвестно, что дорога, соединяющая западный регион с южным, в неудовлетворительном состоянии. Однако Министерством транспорта РК не уделяется должное внимание состоянию дорог", - заявили в прокуратуре Актюбинской области.