Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Водитель минивэна погиб в ДТП на трассе "Самара-Шымкент"

Опубликовано:

ДТП с участием Газели и Toyota Alphard
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/polisia_aqtobe

Смертельное ДТП произошло сегодня на автодороге "Самара-Шымкент", сообщает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области. Водитель минивэна погиб, а пассажиров госпитализировали в больницу.

Как сообщает Департамент полиции Актюбинской области в своем официальном Instagram-аккаунте, ДТП произошло сегодня, примерно в 09.00 на автодороге "Самара-Шымкент", вблизи поселка Акжар.

По имеющейся информации, участниками аварии стали "Газель" и автомобиль Toyota Аlhpard. В результате ДТП водитель Toyota погиб на месте происшествия. Остальные пассажиры доставлены в районную больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы. В полиции также показали страшные кадры последствий дорожно-транспортного происшествия.

Ранее в Актюбинской области на этой же трассе столкнулись грузовик Volvo и минивен Toyota Аlhpard. В ДТП погибли 8 граждан Узбекистана. После этого прокуратура Актюбинской области сделала заявление о том, что в текущем году в Актюбинской области наблюдается рост ДТП. С начала года в регионе произошло 97 аварий, в которых пострадали 148 и погибли 28 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

"Главной причиной ДТП является неудовлетворительное состояние дорог региона. Общеизвестно, что дорога, соединяющая западный регион с южным, в неудовлетворительном состоянии. Однако Министерством транспорта РК не уделяется должное внимание состоянию дорог", - заявили в прокуратуре Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2082386-voditel-minivena-pogib-v-dtp-na-trasse-samara-shymkent/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.