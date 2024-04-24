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Mercedes и Daewoo столкнулись лоб в лоб в Шымкенте: один человек погиб

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Мужчина лежит на проезжей части
ДТП. Иллюстративное фото: sestovic / Getty Images

В Шымкенте во вторник, 23 апреля, случилось смертельное ДТП - при столкновении двух авто погиб один человек, еще один попал в реанимацию, передает Otyrar.kz.

Как сообщает издание, авария произошло 23 апреля на улице Жиделибайсын - столкнулись Mercedes-Benz и Daewoo Nexia.

По предварительным данным, водитель Mercedes хотел обогнать едущее впереди авто и выехал на встречную полосу. Однако он не смог справиться с управлением и совершил лобовое столкновение с другой машиной, следовавшей во встречном направлении.

26-летний водитель Mercedes-Benz в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение. Второй водитель - 49-летнй мужчина - погиб на месте ДТП.

Полиция возбудила уголовное дело.

"По факту дорожно-транспортного происшествия по улице Жиделибайсын возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия", — сообщили в ДП Шымкента.

Автомашины водворены на спецстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2089958-mercedes-i-daewoo-stolknulis-lob-v-lob-v-shymkente-odin-chelovek-pogib/

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