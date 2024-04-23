Мопедист и патрульная машина столкнулись в Алматы (видео)

В Алматы экипаж патрульной полиции сбил мопедиста. ДТП произошло в Жетысуском районе. Происшествие прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города, передает NUR.KZ.

Видео с места ДТП опубликовано в Telegram-канале EGOV.PRESS. На кадрах патрульная поворачивает налево, и при совершении маневра сбивает ехавшего по встречной полосе мопедиста.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматы, ДТП произошло в Жетысуском районе.

"Экипаж патрульной полиции по пути следования на срочный вызов совершил маневр разворота в строгом соответствии с установленными правилами, заблаговременно включив проблесковые маячки и СГУ.

Участники дорожного движения дали преимущество в движении полицейскому транспорту.

Однако водитель мопеда, следовавший по полосе, которая предназначена для общественного транспорта, проигнорировал требование закона и допустил столкновение с патрульной машиной", - говорится в сообщении полиции.

От медицинской помощи мопедист отказался. Факт ДТП зарегистрирован.

Также в полиции сообщили, что водитель автомашины "Chevrolet" привлечен к ответственности, а материалы производства будут направлены в суд.

Ранее в Алматы мопедист погиб при столкновении с "Лексусом". По данным полиции, водитель мопеда 2003 года рождения выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В октябре в Алматы водитель "КамАЗа" столкнулся с молодым человеком на мопеде. Несовершеннолетний мопедист скончался.

Напомним, осенью прошлого года в МВД предложили регистрировать мопеды. Здесь же признали, что по мопедистам есть большая проблема в Алматы и Астане - они допускают нарушения ПДД.

Также ранее аварии с участием мопедов и электросамокатов прокомментировали в полиции Алматы, заявив, что на аварийность на дорогах города влияет использование горожанами мопедов и электросамокатов, потому что многие не знают ПДД.

Отмечалось, что от общего количества ДТП с пострадавшими 16,1% приходится на водителей мопедов и самокатов. В основном ДТП происходят на перекрестках: водители транспортных средств, при нахождении мопедистов в "мертвой зоне", их не видят.