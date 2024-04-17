Авто разорвало пополам близ Алматы: есть погибшие

Видео с места смертельного ДТП с двумя жертвами распространилось в социальных сетях. Инцидент на трассе прокомментировали в ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

Кадры с места аварии опубликовали в Instagram. На записи можно увидеть разорванное пополам авто и двух человек, лежащих на дороге. К ним спешит сотрудник скорой помощи.

Некоторые из комментаторов поспешили обвинить участников аварии в превышении скоростного режима.

"Да уж там явно скорость была далеко не 40 км/час", "Это под сколько нужно было лететь? 200?" - пишут пользователи.

Другие посчитали, что во всем виновато состояние дорог.

"Дороги все убитые, яма на яме. Может, просто колесом залетел в яму и вынесло на встречку. Необязательно гонять, дороги должны быть в идеальном состоянии! Людей жалко", - написал один из комментаторов.

Подробности страшного ДТП рассказали в пресс-службе ДП Алматинской области.

"16 апреля водитель автомашины Daewoo Nexia, следуя на одной из улиц села Байсерке, совершая маневр поворота налево, допустил столкновение со встречно идущей автомашиной Lexus", - пояснили в ведомстве.

В результате аварии 24-летний пассажир Daewoo Nexia от полученных травм скончался на месте.

"Водитель Daewoo Nexia с различными телесными повреждениями был госпитализирован в больницу села Отеген батыра, где, не приходя в сознание, скончался в отделении реанимации", - отметили в ДП Алматинской области.

Данный факт зарегистрирован в УП Илийского района по уголовной статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия с назначением всех необходимых экспертиз.

Отметим, что по п.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Ранее 21-летний мопедист погиб при столкновении с автомобилем Lexus в Алматы. ДТП произошло на пересечении улиц Толе би - Шарипова.

А на территории Алматинской области на 35 километре автодороги Алматы - Астана столкнулись большегруз DAF и легковой автомобиль Daewoo. В результате аварии погибли четыре человека - трое на месте происшествия, еще один позже, в больнице.