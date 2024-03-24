Еще 4 человека погибли в ДТП на юго-востоке Казахстана

23 марта около 13.45 на 35 километре автодороги Алматы-Астана на территории Алматинской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, передает NUR.KZ.

По информации начальника ДП Алматинской области Бауржана Аленова, опубликованной на его странице в Instagram, на трассе столкнулись большегруз DAF и легковой Daewoo.

В результате аварии на месте происшествия погибли три человека. Также в ближайшую больницу были госпитализированы двое пострадавших, один из которых скончался, не приходя в сознание.

В настоящее время по факту ДТП проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в области Жетiсу столкнулись Lada Priora и Toyota Windom. Погибли четыре человека, еще пятеро были госпитализированы.

Полицейские призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Не игнорировать требования безопасности и, в первую очередь, не превышать скоростной режим. Не забывать о том, что безответственность и невнимательность при управлении автотранспортом, как правило, приводят к трагическим последствиям - к смерти и увечьям людей.