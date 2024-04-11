Сразу три человека погибли в результате столкновения двух "Лад" в ВКО (видео)
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Смертельная авария произошла в среду, 10 апреля, в Восточно-Казахстанской области - в результате столкновения двух авто погибли три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.
Как сообщается на официальной странице ДП ВКО в Instagram, ДТП произошло около 19:00 на 25-м км трассы "Усть-Каменогорск - Самарское" Уланского района - столкнулись автомобили марок "Лада Ларгус" и "Лада Гранта".
В результате аварии два человека погибли на месте ДТП, трое были госпитализированы. К 22:00 один из госпитализированных скончался в больнице.
По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены судебные экспертизы.
"Департамент полиции обращается ко всем участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, маневрирование и учитывать дорожные и метеорологические условия", - отметили в полиции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2082698-srazu-tri-cheloveka-pogibli-v-rezultate-stolknoveniya-dvuh-lad-v-vko-video/