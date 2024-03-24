Трое погибли после погони со стрельбой в Степногорске: полиция озвучила подробности

В ДП Акмолинской области рассказали подробности смертельной аварии в результате погони со стрельбой и подтвердили, что в ДТП погибли три человека, передает NUR.KZ.

По информации ведомства, 23 марта сотрудниками полиции при обеспечении безопасности дорожного движения в Степногорске была замечена автомашина Toyota Land Cruiser, водитель которой не подчинился законным требованиям об остановке и продолжил движение.

В последующем нарушитель совершил касательное ДТП с другой машиной, однако покинул место происшествия, чем подверг опасности жизни граждан.

Сотрудниками полиции было принято решение о задержании нарушителя, для чего организовано преследование автомобиля.

Место происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

"В соответствии со ст.59, ст.61 Закона РК “О правоохранительной службе” для принудительной остановки транспортного средства было применено служебное оружие.

Продолжая движение, нарушитель выехал на автодорогу Заводской-Промышленный, где допустил лобовое столкновение с автомашиной Audi B4, в которой находились водитель и два пассажира. В результате ДТП все трое скончались на месте происшествия", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что водитель Toyota Land Cruiser находился в состоянии алкогольного опьянения. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза.

Водитель Toyota Land Cruiser задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее в социальных сетях появились кадры с места аварии в Степногорске. Указывалось, что произошли погоня и стрельба, есть жертвы.

В ДП Акмолинской области сообщили, что на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции и выясняют все обстоятельства произошедшего. Также сюда выехало руководство ДП региона.

По данным местного паблика, в результате лобового столкновения Toyota Land Cruiser с Audi погибли водитель и два пассажира последней.

Добавим, что согласно ст.59 Закона РК "О правоохранительной службе" огнестрельное и иное оружие, специальные средства и физическая сила применяются в целях прекращения общественно опасных деяний, задержания и доставления в правоохранительные органы лиц, их совершивших, с учетом характера правонарушений и конкретных ситуаций.

А в соответствии со ст.61 вышеуказанного закона сотрудники имеют право применять огнестрельное и иное оружие для остановки транспортных средств путем их повреждения, если водитель не подчиняется законным требованиям сотрудника и ставит под угрозу жизнь и здоровье физических лиц.