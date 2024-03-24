Трое погибли после погони со стрельбой в Степногорске: полиция озвучила подробности
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В ДП Акмолинской области рассказали подробности смертельной аварии в результате погони со стрельбой и подтвердили, что в ДТП погибли три человека, передает NUR.KZ.
По информации ведомства, 23 марта сотрудниками полиции при обеспечении безопасности дорожного движения в Степногорске была замечена автомашина Toyota Land Cruiser, водитель которой не подчинился законным требованиям об остановке и продолжил движение.
В последующем нарушитель совершил касательное ДТП с другой машиной, однако покинул место происшествия, чем подверг опасности жизни граждан.
Сотрудниками полиции было принято решение о задержании нарушителя, для чего организовано преследование автомобиля.
"В соответствии со ст.59, ст.61 Закона РК “О правоохранительной службе” для принудительной остановки транспортного средства было применено служебное оружие.
Продолжая движение, нарушитель выехал на автодорогу Заводской-Промышленный, где допустил лобовое столкновение с автомашиной Audi B4, в которой находились водитель и два пассажира. В результате ДТП все трое скончались на месте происшествия", - рассказали в ДП Акмолинской области.
По факту ДТП начато досудебное расследование. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что водитель Toyota Land Cruiser находился в состоянии алкогольного опьянения. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза.
Водитель Toyota Land Cruiser задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Напомним, ранее в социальных сетях появились кадры с места аварии в Степногорске. Указывалось, что произошли погоня и стрельба, есть жертвы.
В ДП Акмолинской области сообщили, что на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции и выясняют все обстоятельства произошедшего. Также сюда выехало руководство ДП региона.
По данным местного паблика, в результате лобового столкновения Toyota Land Cruiser с Audi погибли водитель и два пассажира последней.
Добавим, что согласно ст.59 Закона РК "О правоохранительной службе" огнестрельное и иное оружие, специальные средства и физическая сила применяются в целях прекращения общественно опасных деяний, задержания и доставления в правоохранительные органы лиц, их совершивших, с учетом характера правонарушений и конкретных ситуаций.
А в соответствии со ст.61 вышеуказанного закона сотрудники имеют право применять огнестрельное и иное оружие для остановки транспортных средств путем их повреждения, если водитель не подчиняется законным требованиям сотрудника и ставит под угрозу жизнь и здоровье физических лиц.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2072700-troe-pogibli-posle-pogoni-so-strelboy-v-stepnogorske-politsiya-ozvuchila-podrobnosti/