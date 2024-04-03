Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Смертельная авария с участием грузовиков произошла в Акмолинской области

Опубликовано:

КамАЗ
"КамАЗ". Иллюстративное фото: almaty.tv

В Акмолинской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых авто - в результате аварии погиб один из водителей, передает агентство Kazinform.

Как сообщает издание, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов, 1 1 апреля на трассе Астана-Петропавловск столкнулись два грузовых авто марок DAF и "КамАЗ".

Полиция предварительно установила, что поздним вечером 44-летний водитель автомобиля DAF, ехавший в сторону Кокшетау, не заметил "КамАЗ", стоящий на краю дороги без опознавательных знаков и аварийной сигнализации, за рулем которого находился 56 летний мужчина. В итоге DAF наехал на заднюю часть второго авто, от удара машины развернулись и преградили дорогу.

Водитель "КамАЗа" погиб на месте происшествия от полученных травм, несовместимых с жизнью. Водитель DAF был доставлен с различными травмами в больницу.

Напомним, ранее смертельное ДТП случилось в Карагандинской области - при столкновении двух авто погибли сразу пять человек.

А на прошлой неделе сообщалось, что в Мангистауской области случилась авария, унесшая жизни двоих человек. По данным полиции, водитель автомобиля Kia при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Lexus.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2077841-smertelnaya-avariya-s-uchastiem-gruzovikov-proizoshla-v-akmolinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.