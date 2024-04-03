Смертельная авария с участием грузовиков произошла в Акмолинской области

В Акмолинской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовых авто - в результате аварии погиб один из водителей, передает агентство Kazinform.

Как сообщает издание, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов, 1 1 апреля на трассе Астана-Петропавловск столкнулись два грузовых авто марок DAF и "КамАЗ".

Полиция предварительно установила, что поздним вечером 44-летний водитель автомобиля DAF, ехавший в сторону Кокшетау, не заметил "КамАЗ", стоящий на краю дороги без опознавательных знаков и аварийной сигнализации, за рулем которого находился 56 летний мужчина. В итоге DAF наехал на заднюю часть второго авто, от удара машины развернулись и преградили дорогу.

Водитель "КамАЗа" погиб на месте происшествия от полученных травм, несовместимых с жизнью. Водитель DAF был доставлен с различными травмами в больницу.

Напомним, ранее смертельное ДТП случилось в Карагандинской области - при столкновении двух авто погибли сразу пять человек.

А на прошлой неделе сообщалось, что в Мангистауской области случилась авария, унесшая жизни двоих человек. По данным полиции, водитель автомобиля Kia при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Lexus.