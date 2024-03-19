Беременная женщина попала в реанимацию после ДТП с тремя авто в ЗКО

В Западно-Казахстанской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате происшествия пострадали пять человек, среди них беременная женщина, передает "Мой город".

По информации, которую приводит портал, ДТП произошло 19 марта примерно в 09:00 на трассе Бурлин — Аксай рядом с поселком Пугачево. Столкнулись три автомобиля – BMW, Lada Granta и Skoda.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что пострадали пять человек, включая беременную женщину, которая сейчас в реанимации. Всех пострадавших доставили в районную больницу.

"31-летняя беременная женщина на 28-й неделе беременности получила политравму. Она находится в реанимации. Ее состояние тяжелое. 40-летнего пострадавшего госпитализировали в отделение хирургии. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести", – говорится в сообщении.

Остальным троим назначили амбулаторное лечение.

Добавим, ранее в Семее задержали 20-летнего водителя, который в начале марта сбил человека и скрылся с места происшествия. Пострадавший тогда попал в больницу.

Недавно на трассе в Актюбинской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате аварии водители обеих машин, а также 6 пассажиров пострадали. Их госпитализировали в больницу.

Ранее в Акмолинской области в результате ДТП с участием "ГАЗели" погиб человек, еще трое получили травмы.