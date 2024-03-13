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Эзотерика

Восемь человек пострадали при лобовом столкновении авто в Актюбинской области (видео)

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ДТП в Актюбинской области
ДТП в Актюбинской области. Скриншот: instagram.com/aqtobe_sergek

На трассе в Актюбинской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате ДТП пострадали восемь человек, передает NUR.KZ со ссылкой на областной департамент полиции.

Соответствующий видеоролик появился в Instagram-профиле aqtobe_sergek. На кадрах – два авто, попавших в ДТП. В описании к видео говорится, что произошло лобовое столкновение двух машин.

Аварию прокомментировали представители ДП Актюбинской области.

"13 марта на автодороге Самара – Шымкент произошло ДТП с участием автомашин Lada Largus и Toyota Estima. В результате аварии водители обеих автомашин и 6 пассажиров с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

По информации на сайте правовой статистики, за 2 месяца текущего года в Казахстане было зарегистрировано 2635 ДТП. Число пострадавших в них составило 3334 человека.

Ранее в Семее полицейские задержали 20-летнего водителя, который наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавший в результате попал в больницу.

Также мы писали, что в Алматы 77-летнюю женщину сбил насмерть автобус. По данному факту начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2067885-vosem-chelovek-postradali-pri-lobovom-stolknovenii-avto-v-aktyubinskoy-oblasti-video/

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