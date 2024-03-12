Водитель сбил мужчину на пешеходном переходе в Семее и скрылся (видео)
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В Семее полицейские задержали 20-летнего водителя, который наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавший госпитализирован, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.
По данным правоохранителей, ДТП произошло еще 9 марта.
"Примерно в 17.45 часов на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Каржаубайулы был совершен наезд на 31 летнего пешехода. В результате мужчина был доставлен в больницу с различными травмами", – говорится в сообщении.
При этом на месте происшествия стражи порядка нашли обломки кузова – по ним удалось установить скрывшуюся автомашину. Ей оказалась Toyota Estima, принадлежащая 20-летнему жителю областного центра.
Отмечается, что водитель был доставлен в полицию, где вскоре признался в наезде на пешехода и последующем оставлении места ДТП.
"Расследование по факту наезда на пешехода находится на особом контроле Департамента полиции. Водитель уже привлечен к ответственности за оставление места ДТП. Автомашина в тот же день была помещена на спецстоянку", – заявил начальник ДП области Абай Бекторе Султан.
При этом по факту получения телесных повреждений будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Отметим, по части 2 статьи 611 КоАП РК, оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, влечет штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) либо лишение права управления транспортными средствами на срок один год.
При этом согласно статье 345 Уголовного кодекса РК, нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека, наказывается:
- если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.
- если пострадавший получил тяжкий вред здоровью – наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- если погиб один человек – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
- если погибли двое и более человек – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2066565-voditel-sbil-muzhchinu-na-peshehodnom-perehode-v-semee-i-skrylsya-video/