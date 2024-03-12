Водитель сбил мужчину на пешеходном переходе в Семее и скрылся (видео)

В Семее полицейские задержали 20-летнего водителя, который наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавший госпитализирован, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

По данным правоохранителей, ДТП произошло еще 9 марта.

"Примерно в 17.45 часов на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Каржаубайулы был совершен наезд на 31 летнего пешехода. В результате мужчина был доставлен в больницу с различными травмами", – говорится в сообщении.

При этом на месте происшествия стражи порядка нашли обломки кузова – по ним удалось установить скрывшуюся автомашину. Ей оказалась Toyota Estima, принадлежащая 20-летнему жителю областного центра.

Отмечается, что водитель был доставлен в полицию, где вскоре признался в наезде на пешехода и последующем оставлении места ДТП.

"Расследование по факту наезда на пешехода находится на особом контроле Департамента полиции. Водитель уже привлечен к ответственности за оставление места ДТП. Автомашина в тот же день была помещена на спецстоянку", – заявил начальник ДП области Абай Бекторе Султан.

При этом по факту получения телесных повреждений будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Отметим, по части 2 статьи 611 КоАП РК, оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, влечет штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) либо лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

При этом согласно статье 345 Уголовного кодекса РК, нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека, наказывается: