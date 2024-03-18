Один погиб, трое получили травмы: авария с грузовиком произошла на трассе в Акмолинской области
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Смертельное ДТП с участием "ГАЗели" произошло на трассе в Акмолинской области - погиб один человек, еще трое получили травмы, передает МИА "Казинформ".
Трагедия, по информации ДП региона, произошла 18 марта около 07:00.
Как пояснили в ведомстве, 30-летний водитель Hyundai Sonata, двигаясь в направлении Астаны, на 1346-м км автодороги "Екатеринбург-Алматы" допустил столкновение с автомобилем "ГАЗель", который двигался в том же направлении.
В результате аварии погиб пассажир автомобиля Hyundai. Также пострадали два пассажира кроссовера и водитель "ГАЗели".
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими транспортными средствами". Была назначена экспертиза.
Как рекомендуют на официальном сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших - если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные - это может пригодиться в особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП,
- протокол осмотра места ДТП,
- административный протокол,
- отобрать объяснения,
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.
Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2070459-odin-pogib-troe-poluchili-travmy-avariya-s-gruzovikom-proizoshla-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti/