Почему родным погибших в страшном ДТП в Актюбинской области почти неделю не выдавали останки, объяснили в морге

Родственники людей, погибших в страшном ДТП 6 марта на трассе Актобе – Астрахань, почти неделю не могли забрать их останки, передает сайт телеканала КТК.

6 марта в Актюбинской области случилась трагедия - после столкновения двух авто загорелась одна из машин. Семь пассажиров, среди которых дети, и водитель погибли на месте.

Накануне выяснилось, что родные погибших почти неделю дежурили у морга - они не могли забрать тела своих близких.

"Уже почти неделю нам тела не выдают. Говорят, экспертиза еще не готова. Моя престарелая мать места себе не находит. Рыдает: "Даже если больше не увижу лица сына, хоть по мусульманским обычаям похороню его". Сразу четырех родных мы потеряли в этой аварии. И я сегодня не уйду отсюда, пока не получу их тела", - рассказала родственница погибших Асель Адилова.

По предварительным данным, смертельную аварию спровоцировал погибший таксист. Сообщается, что он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. В результате "Лада" вспыхнула, а все восемь человек в салоне такси сгорели.

Среди погибших четверо детей, младшему из которых было всего пять лет. Двое других школьников были из одной семьи и ехали в Актобе с бабушкой. Еще один ребенок – с мамой.

Эксперты говорят: тела настолько обезображены, что пришлось проводить анализы ДНК. А их результаты готовятся не так быстро.

"Всего было включено 14 исследований. Молекулярно-генетический анализ очень затруднен. Потому что необходимо установить родство умерших с живыми родственниками. Понимая всю ситуацию, мы в максимально сжатые сроки старались уложиться. Несмотря на праздники, наши эксперты работали все эти три дня", - объяснил директор Актюбинского межрегионального центра судебных экспертиз Сапаргали Рахманов.

Вчера семьям наконец выдали останки погибших. Но у родных есть еще один вопрос, который, по их мнению, нужно решать незамедлительно. Жители села Кенкияк требуют, чтобы между поселком и Актобе регулярно курсировали автобусы, а не такси. Считают, что либо частных извозчиков нужно жестко контролировать, чего, по их словам, никто не делает, либо и вовсе запретить частный извоз. Только это, по их мнению, предотвратит дальнейшие аварии на дорогах и спасет множество жизней.

Источник: КТК