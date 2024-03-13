Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Почему родным погибших в страшном ДТП в Актюбинской области почти неделю не выдавали останки, объяснили в морге

Опубликовано:

ДТП с 8 погибшими
Фото с места ДТП, в котором погибли 8 человек: прокуратура Актюбинской области

Родственники людей, погибших в страшном ДТП 6 марта на трассе Актобе – Астрахань, почти неделю не могли забрать их останки, передает сайт телеканала КТК.

6 марта в Актюбинской области случилась трагедия - после столкновения двух авто загорелась одна из машин. Семь пассажиров, среди которых дети, и водитель погибли на месте.

Накануне выяснилось, что родные погибших почти неделю дежурили у морга - они не могли забрать тела своих близких.

"Уже почти неделю нам тела не выдают. Говорят, экспертиза еще не готова. Моя престарелая мать места себе не находит. Рыдает: "Даже если больше не увижу лица сына, хоть по мусульманским обычаям похороню его". Сразу четырех родных мы потеряли в этой аварии. И я сегодня не уйду отсюда, пока не получу их тела", - рассказала родственница погибших Асель Адилова.

По предварительным данным, смертельную аварию спровоцировал погибший таксист. Сообщается, что он выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. В результате "Лада" вспыхнула, а все восемь человек в салоне такси сгорели.

Среди погибших четверо детей, младшему из которых было всего пять лет. Двое других школьников были из одной семьи и ехали в Актобе с бабушкой. Еще один ребенок – с мамой.

Эксперты говорят: тела настолько обезображены, что пришлось проводить анализы ДНК. А их результаты готовятся не так быстро.

"Всего было включено 14 исследований. Молекулярно-генетический анализ очень затруднен. Потому что необходимо установить родство умерших с живыми родственниками. Понимая всю ситуацию, мы в максимально сжатые сроки старались уложиться. Несмотря на праздники, наши эксперты работали все эти три дня", - объяснил директор Актюбинского межрегионального центра судебных экспертиз Сапаргали Рахманов.

Вчера семьям наконец выдали останки погибших. Но у родных есть еще один вопрос, который, по их мнению, нужно решать незамедлительно. Жители села Кенкияк требуют, чтобы между поселком и Актобе регулярно курсировали автобусы, а не такси. Считают, что либо частных извозчиков нужно жестко контролировать, чего, по их словам, никто не делает, либо и вовсе запретить частный извоз. Только это, по их мнению, предотвратит дальнейшие аварии на дорогах и спасет множество жизней.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2067258-pochemu-rodnym-pogibshih-v-strashnom-dtp-v-aktyubinskoy-oblasti-pochti-nedelyu-ne-vydavali-ostanki-obyasnili-v-morge/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.