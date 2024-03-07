Названа предварительная причина ДТП, в котором погибли 8 человек (видео)

Стала известна предварительная причина ДТП в Актюбинской области, в результате которого погибли 8 человек, 4 из которых - дети, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном аккаунте национального оператора автомобильных дорог РК в Instagram, на участке автодороги Актобе - Астрахань случилось встречное столкновение двух автомобилей.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол", дорожной полиции и карета скорой медицинской помощи.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Largus, нарушив пункт 9.1 ПДД, выехал на встречную полосу, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем Toyota Hilux", - говорится в сообщении НК "КазАвтоЖол".

В результате аварии на месте погибли 8 человек из автомобиля Lada. Водитель и пассажиры второго автомобиля были доставлены в районную больницу города Кандыагаша.

"На момент происшествия дорожное покрытие было чистое, видимость удовлетворительная. Все необходимые дорожные знаки установлены", - отметили в НК "КазАвтоЖол".

Как сообщает "Мой город", автомобиль Lada направлялся в Актобе из Темирского района. На установление личностей погибших в нем людей понадобилось время.

Позже стало известно, что в сгоревшей машине погибли мужчина 46 лет с сыном-школьником, его 45-летняя сестра с ребенком, которому было всего 6 лет, а также 58-летняя женщина с двумя внуками. Одному из них было 9 лет, второму 8 марта должно было исполниться 12 лет. Погиб также водитель Lada.

На официальном сайте прокуратуры Актюбинской области отмечается, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч.4 ст.345 УК РК. По делу назначен процессуальный прокурор, а ход расследования прокурором региона взят на личный контроль.

Напомним, утром 6 марта произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге Актобе - Астрахань с участием двух автомобилей, в результате которого погибли восемь человек. По данному факту началось досудебное расследование.

Позже стали известны подробности смертельного ДТП на трассе в Актюбинской области. Заместитель руководителя управления образования рассказала о четырех погибших в аварии детях, а в управлении здравоохранения сообщили о состоянии пострадавших в ДТП.

Отметим, что по ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

А в соответствии со ст.35 УПК РК уголовное дело подлежит прекращению в отношении умершего, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего или расследования дела в отношении других лиц, а также установления имущества, добытого незаконным путем, денежных средств и иных ценностей, подлежащих конфискации, обеспечивающих возмещение причиненного вреда.