Столкнулись Land Cruiser и три авто: люди погибли в массовом ДТП в Атырауской области (видео)

Смертельное ДТП произошло в Атырауской области на территории села Кокарна. В результате аварии двое человек скончались, четверо были госпитализированы, передает "Ак Жайык".

Как рассказали в пресс-службе ДП Атырауской области, 4 марта около 17.00 на трассе Атырау - Дамба в селе Кокарна произошло крупное ДТП со смертельным исходом.

Возле строительного магазина столкнулись сразу четыре автомобиля - Toyota Land Cruiser Prado, Kia, "КамАЗ" и "ВАЗ-2112".

Водитель "ВАЗа" и его пассажир-подросток погибли на месте. Женщина-пассажир и трое подростков доставлены в Атыраускую областную больницу на машинах скорой помощи.

Проводится сбор материалов по делу.

В начале февраля на трассе в Атырауской области также случилась авария, унесшая жизни двоих человек. В ДТП попали грузовой автомобиль Volvo и легковое авто Mitsubishi Outlander, ехавшее в противоположном направлении, которое загорелось после столкновения.

В январе в Атырауской области на трассе Доссор - Бейнеу произошло ДТП с участием сразу четырех авто. В результате аварии на месте погиб медработник, ехавший в карете скорой помощи.

В начале года водитель получил двойное предупреждение от сотрудников патрульной полиции на постах в Атырауской области. Но предостережения не уберегли его от смертельного ДТП. Мужчина не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. В результате водитель и его пассажир погибли на месте.