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Столкнулись Land Cruiser и три авто: люди погибли в массовом ДТП в Атырауской области (видео)

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ДТП на трассе Атырау - Дамба
ДТП. Кадр из видео: azh.kz

Смертельное ДТП произошло в Атырауской области на территории села Кокарна. В результате аварии двое человек скончались, четверо были госпитализированы, передает "Ак Жайык".

Как рассказали в пресс-службе ДП Атырауской области, 4 марта около 17.00 на трассе Атырау - Дамба в селе Кокарна произошло крупное ДТП со смертельным исходом.

Возле строительного магазина столкнулись сразу четыре автомобиля - Toyota Land Cruiser Prado, Kia, "КамАЗ" и "ВАЗ-2112".

Водитель "ВАЗа" и его пассажир-подросток погибли на месте. Женщина-пассажир и трое подростков доставлены в Атыраускую областную больницу на машинах скорой помощи.

Проводится сбор материалов по делу.

В начале февраля на трассе в Атырауской области также случилась авария, унесшая жизни двоих человек. В ДТП попали грузовой автомобиль Volvo и легковое авто Mitsubishi Outlander, ехавшее в противоположном направлении, которое загорелось после столкновения.

В январе в Атырауской области на трассе Доссор - Бейнеу произошло ДТП с участием сразу четырех авто. В результате аварии на месте погиб медработник, ехавший в карете скорой помощи.

В начале года водитель получил двойное предупреждение от сотрудников патрульной полиции на постах в Атырауской области. Но предостережения не уберегли его от смертельного ДТП. Мужчина не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. В результате водитель и его пассажир погибли на месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2064611-stolknulis-land-cruiser-i-tri-avto-lyudi-pogibli-v-massovom-dtp-v-atyrauskoy-oblasti-video/

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