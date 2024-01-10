Врач скорой помощи погиб в крупном ДТП с участием четырех авто в Атырауской области

ДТП с участием сразу четырех авто произошло на трассе в Атырауской области. В результате погиб медработник, ехавший на скорой помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на областной департамент полиции.

Крупное ДТП с участием четырех автомобилей произошло 9 января примерно в 18:40 на трассе Доссор – Бейнеу.

"Автомобиль "ГАЗель" под управлением гражданина 1995 года рождения столкнулся с автомобилем скорой помощи, а автомобиль IVECO под управлением гражданина 1993 года рождения – с машиной Rolfo Sirio", – говорится в официальном Facebook-профиле ДП Атырауской области.

В результате аварии на месте погиб медработник "скорой" 1964 года рождения. Ведется сбор соответствующих документов.

Отмечается, что ранее водителей "ГАЗели" и скорой помощи привлекали к административной ответственности.

Согласно информации на сайте правовой статистики, за 11 месяцев 2023 года в Казахстане были зарегистрированы 13 207 ДТП. Число погибших в них составило 2226 человек.