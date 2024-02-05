Два человека погибли в горящем авто в Атырауской области

В воскресенье, 4 февраля, на трассе в Атырауской области случилась авария, унесшая жизни двоих человек - авто загорелось после столкновения с грузовиком, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщает Департамент полиции Атырауской области на своей странице в Instagram, авария произошла в 15:30 на 873 километре автодороги республиканского значения Актобе-Атырау-Астрахань.

По данным полицейских, на трассе столкнулись грузовой автомобиль Volvo, за рулем которого находился 66-летний мужчина, и легковое авто Mitsubishi Outlander, ехавшее в противоположном направлении.

После столкновения легковушка загорелась. Водитель 1964 года рождения и пассажир 1965 года рождения погибли на месте аварии.

"В настоящее время ведется сбор соответствующих документов", - добавили в полиции.