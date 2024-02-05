Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Два человека погибли в горящем авто в Атырауской области

Опубликовано:

Горящее авто
Горящее авто. Фото: instagram.com/police.atyrau

В воскресенье, 4 февраля, на трассе в Атырауской области случилась авария, унесшая жизни двоих человек - авто загорелось после столкновения с грузовиком, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщает Департамент полиции Атырауской области на своей странице в Instagram, авария произошла в 15:30 на 873 километре автодороги республиканского значения Актобе-Атырау-Астрахань.

По данным полицейских, на трассе столкнулись грузовой автомобиль Volvo, за рулем которого находился 66-летний мужчина, и легковое авто Mitsubishi Outlander, ехавшее в противоположном направлении.

После столкновения легковушка загорелась. Водитель 1964 года рождения и пассажир 1965 года рождения погибли на месте аварии.

"В настоящее время ведется сбор соответствующих документов", - добавили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2059069-dva-cheloveka-pogibli-v-goryaschem-avto-v-atyrauskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.