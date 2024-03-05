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Эзотерика

Автобус с пассажирами въехал в бетонную опору моста в Алматы: 4 человека пострадали

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Автобусы едут по улице
Улицы Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы во вторник, 5 марта, пассажирский автобус попал в аварию - в Сети появились кадры с места ДТП. В полиции прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

Как сообщили нашему корреспонденту в Департаменте полиции Алматы, ДТП произошло в 06:45.

"Водитель общественного транспорта, принадлежащего частному перевозчику, гражданин Д. 1966 года рождения, следуя по проспекту Суюнбая в северном направлении, на изгибе с улицей Шолохова не справился с управлением и допустил наезд на препятствие, а именно на бетонную опору моста", - говорится в сообщении полиции.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса, им понадобилась медицинская помощь.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, накануне сообщалось, что в Алматы водитель автобуса сбил женщину с ребенком. Женщину госпитализировали, ребенок не пострадал.

А в конце января сообщалось, что в Алматы произошло смертельное ДТП с участием легкового авто и маршрутного автобуса. В результате аварии погиб один человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2064513-avtobus-s-passazhirami-vehal-v-betonnuyu-oporu-mosta-v-almaty-4-cheloveka-postradali/

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