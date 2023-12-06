Мужчина выехал на своем авто на рельсы и погиб в Мангистау

На железной дороге в Мангистауской области случилось смертельное ДТП - водитель легкового авто выехал на рельс и погиб. Об участии в ДТП ж/д состава не сообщается, передает телеканал "Астана".

Трагический инцидент произошел в селе Шетпе.

По данным телеканала, мужчина на легковом авто выехал на рельсы и погиб прямо на месте.

Правоохранители считают, что 42-летний водитель иномарки не справился с управлением. Но что конкретно произошло, было ли опрокидывание и по какой причине, предстоит выяснить следствию.

Об участии железнодорожного транспорта в аварии не сообщается.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Мангистауского района по части 3 статьи 345 УК РК. Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - заявили в полиции региона.