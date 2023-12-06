Мужчина выехал на своем авто на рельсы и погиб в Мангистау
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На железной дороге в Мангистауской области случилось смертельное ДТП - водитель легкового авто выехал на рельс и погиб. Об участии в ДТП ж/д состава не сообщается, передает телеканал "Астана".
Трагический инцидент произошел в селе Шетпе.
По данным телеканала, мужчина на легковом авто выехал на рельсы и погиб прямо на месте.
Правоохранители считают, что 42-летний водитель иномарки не справился с управлением. Но что конкретно произошло, было ли опрокидывание и по какой причине, предстоит выяснить следствию.
Об участии железнодорожного транспорта в аварии не сообщается.
"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Мангистауского района по части 3 статьи 345 УК РК. Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - заявили в полиции региона.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2049321-muzhchina-vyehal-na-svoem-avto-na-relsy-i-pogib-v-mangistau/