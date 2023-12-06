Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Мужчина выехал на своем авто на рельсы и погиб в Мангистау

Опубликовано:

Поезд движется по железной дороге
Железная дорога. Иллюстративное фото: рxhere.com

На железной дороге в Мангистауской области случилось смертельное ДТП - водитель легкового авто выехал на рельс и погиб. Об участии в ДТП ж/д состава не сообщается, передает телеканал "Астана".

Трагический инцидент произошел в селе Шетпе.

По данным телеканала, мужчина на легковом авто выехал на рельсы и погиб прямо на месте.

Правоохранители считают, что 42-летний водитель иномарки не справился с управлением. Но что конкретно произошло, было ли опрокидывание и по какой причине, предстоит выяснить следствию.

Об участии железнодорожного транспорта в аварии не сообщается.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Мангистауского района по части 3 статьи 345 УК РК. Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - заявили в полиции региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2049321-muzhchina-vyehal-na-svoem-avto-na-relsy-i-pogib-v-mangistau/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.