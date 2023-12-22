Пассажирка хотела развернуть трамвай в нужную ей сторону в Усть-Каменогорске

Сегодня днем в Усть-Каменогорске женщина встала на путях и перегородила дорогу трамваю. По информации транспортной компании, ее возмутил изменившийся маршрут. На место даже вызывали полицию, передает YK-news.kz.

Как сообщает издание, сегодня днем на проспекте Абая скопилась вереница трамваев.

В диспетчерской транспортной компании рассказали, что в районе Востокмашзавода сломался трамвай. В связи с этим трамваи не ходили по маршруту № 3, а все следовали по маршруту № 1. На перекрестке Абая — Шакарима они не поворачивали на проспект Шакарима, а следовали прямо.

Пассажирка трамвая, которую не предупредили о том, что трамвай № 3 идет по маршруту № 1, вышла из вагона, встала на путях и, по информации транспортной компании, не пускала трамваи. На место вызвали полицию.

По сообщению ДП ВКО, помощь полицейских не понадобилась, ситуацию урегулировали мирным путем.

Усть-Каменогорск – один из всего трех городов Казахстана, где имеется такой экологичный вид общественного транспорта, как трамвай.

В начале года впервые за 40 лет в Усть-Каменогорске появились четыре новых трамвая, собранные в Минске. Это 25% от необходимого количества. По словам главы города, работу новых вагонов проанализируют и примут решение о продолжении закупок. Параллельно в Усть-Каменогорске продолжается поэтапная замена рельсовых путей.