Столкновение автобуса, грузовика и внедорожника произошло в Астане: погибла женщина

В Астане произошло ДТП с участием автобуса, грузовика и внедорожника. В результате происшествия погибла женщина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

Как сообщили в Департаменте полиции Астаны, авария произошла на перекрестке улиц Мухамедханова и Омарова.

"По факту ДТП на перекрестке Мухамедханова – Омарова с участием грузовой автомашины, маршрутного автобуса и внедорожника Toyota Prado возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", – сообщили в полиции.

По информации ведомства, в результате ДТП погибла женщина-пешеход.

Напомним, вчера сообщалось, что на трассе Алматы – Усть-Каменогорск в Сарканском районе при столкновении легковушки с грузовиком погиб мужчина.

Сегодня женщина-водитель, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание авто и погибла. Два пассажира были госпитализированы.

Также ранее в Алматы водитель авто, предварительно, из-за ухудшения здоровья совершил ДТП с другой машиной, а затем допустил наезд на дерево.