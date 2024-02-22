Женщина за рулем BMW не справилась с управлением и разбилась в области Абай

Женщина-водитель, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание авто и погибла. Два пассажира были госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, ДТП произошло на трассе Алматы - Усть-Каменогорск.

"Женщина, управляя автомобилем BMW, двигалась из Аягоза в Семей, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание транспортного средства.

В результате от полученных травм она скончалась в реанимационном отделении Жарминской центральной районной больницы. Еще два пассажира автомобиля были госпитализированы в больницу с различными травмами", - отметили в ДП региона.

ДТП. Фото: t.me/dp_abai

Начато досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Добавим, что согласно ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

А в соответствии со ст.35 УПК РК уголовное дело подлежит прекращению в отношении умершего, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего или расследования дела в отношении других лиц, а также установления имущества, добытого незаконным путем, денежных средств и иных ценностей, подлежащих конфискации, обеспечивающих возмещение причиненного вреда.

Ранее сообщалось, что на этой же трассе Алматы - Усть-Каменогорск в Сарканском районе области Жетісу произошла другая трагедия. По информации полицейских, водитель Nissan Terrano, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовой автомашиной DAF. Водитель внедорожника погиб на месте происшествия.

Кроме того, смертельное ДТП произошло на 568 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск в Алакольском районе области Жетісу. В аварии погибли три человека. Предварительно было установлено, что Toyota, выехав на полосу встречного движения, столкнулась с автомашиной Mercedes-Benz.