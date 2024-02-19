ДТП произошло в Алматы: водителю стало плохо за рулем
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В Алматы водитель авто, предварительно, из-за ухудшения здоровья совершил ДТП с другой машиной, а затем допустил наезд на дерево, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.
По информации полиции, авария произошла сегодня, 19 февраля, в 12:18.
"Водитель автомашины марки Daewoo Matiz, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, предварительно, из-за ухудшения здоровья, не справился с рулевым управления и допустил наезд на автомашину марки Chery, что следовала попутно.
Далее Daewoo Matiz по инерции допустил наезд на дерево", – говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе ДП, в результате происшествия водитель Daewoo Matiz получил травмы.
К расследованию причин и обстоятельств ДТП приступили сотрудники управления полиции Алмалинского района.
Напомним, ранее в Алматы произошло смертельное ДТП в районе барахолки – погиб один человек, еще трое получили травмы.
В Павлодаре мужчина на авто совершил наезд на людей, ожидавших общественный транспорт на остановке.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2061711-dtp-proizoshlo-v-almaty-voditelyu-stalo-ploho-za-rulem/