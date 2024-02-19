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ДТП произошло в Алматы: водителю стало плохо за рулем

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Место ДТП
Место ДТП. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В Алматы водитель авто, предварительно, из-за ухудшения здоровья совершил ДТП с другой машиной, а затем допустил наезд на дерево, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

По информации полиции, авария произошла сегодня, 19 февраля, в 12:18.

"Водитель автомашины марки Daewoo Matiz, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, предварительно, из-за ухудшения здоровья, не справился с рулевым управления и допустил наезд на автомашину марки Chery, что следовала попутно.

Далее Daewoo Matiz по инерции допустил наезд на дерево", – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе ДП, в результате происшествия водитель Daewoo Matiz получил травмы.

К расследованию причин и обстоятельств ДТП приступили сотрудники управления полиции Алмалинского района.

Напомним, ранее в Алматы произошло смертельное ДТП в районе барахолки – погиб один человек, еще трое получили травмы.

В Павлодаре мужчина на авто совершил наезд на людей, ожидавших общественный транспорт на остановке.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2061711-dtp-proizoshlo-v-almaty-voditelyu-stalo-ploho-za-rulem/

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