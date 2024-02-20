Пенсионерку сбили насмерть возле церкви в Акмолинской области

82-летняя жительница поселка Аршалы скончалась в больнице после аварии - переходившую в неположенном месте женщину сбил автомобиль, передает МИА "Казинформ".

Трагедия произошла в Аршалынском районе Акмолинской области.

"В отдел полиции поступила информация о том, что в поселке Аршалы по улице Астана, вблизи православной церкви, произошел наезд на пешехода. Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что 20-летний водитель автомашины марки Volkswagen Passat допустил наезд на 82-летнюю пожилую женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте", - сообщили корреспондентам издания в пресс-службе областного ДП.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу, однако спасти ее жизнь не удалось.

В настоящий момент расследуется дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" УК РК.

Напомним, не так давно в столице водитель не справился с рулевым управлением и допустил наезд на двух человек. По данным полиции, пешеходы, стоящие на проезжей части, получили телесные повреждения.

Ранее в Уральске женщина, переходившая дорогу с двумя детьми, попала под колеса коммунального трактора, который занимался погрузкой снега. Сообщалось, что женщину госпитализировали в отделение травматологии в состоянии средней степени тяжести. Ее дочерей после оказания необходимой помощи врачи отпустили домой.

В январе несовершеннолетний житель Алматинской области, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на девочку. Мальчика и его законного представителя наказали. Девочку, которую сбил автомобиль, осмотрели врачи и отпустили домой в связи с отсутствием каких-либо телесных повреждений.