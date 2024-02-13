Авария с тремя автобусами в Алматы: 14 человек попали в больницу

В управлении общественного здравоохранения Алматы прокомментировали сегодняшнюю аварию с участием трех автобусов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На месте ДТП работали бригады скорой медицинской помощи.

"В результате происшествия 14 пострадавших госпитализированы. В данный момент обследуются на уровне приемного покоя. Все пациенты - средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сообщили в УОЗ.

Трое от госпитализации отказались.

Напомним, что сегодня утром в Алматы произошла авария с участием трех автобусов и легкового авто. В полиции рассказали подробности произошедшего: все участники аварии ехали в одном направлении. Стражи порядка также сообщали о пострадавших.

В соцсетях также появились кадры с места ДТП.