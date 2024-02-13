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Авария с тремя автобусами в Алматы: 14 человек попали в больницу

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Автомобили попали в аварию
Авария. Фото с места ДТП: Zakon.kz

В управлении общественного здравоохранения Алматы прокомментировали сегодняшнюю аварию с участием трех автобусов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На месте ДТП работали бригады скорой медицинской помощи.

"В результате происшествия 14 пострадавших госпитализированы. В данный момент обследуются на уровне приемного покоя. Все пациенты - средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сообщили в УОЗ.

Трое от госпитализации отказались.

Напомним, что сегодня утром в Алматы произошла авария с участием трех автобусов и легкового авто. В полиции рассказали подробности произошедшего: все участники аварии ехали в одном направлении. Стражи порядка также сообщали о пострадавших.

В соцсетях также появились кадры с места ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2060663-avariya-s-tremya-avtobusami-v-almaty-14-chelovek-popali-v-bolnitsu/

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