Авария с тремя автобусами в Алматы: 14 человек попали в больницу
Опубликовано:
В управлении общественного здравоохранения Алматы прокомментировали сегодняшнюю аварию с участием трех автобусов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На месте ДТП работали бригады скорой медицинской помощи.
"В результате происшествия 14 пострадавших госпитализированы. В данный момент обследуются на уровне приемного покоя. Все пациенты - средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сообщили в УОЗ.
Трое от госпитализации отказались.
Напомним, что сегодня утром в Алматы произошла авария с участием трех автобусов и легкового авто. В полиции рассказали подробности произошедшего: все участники аварии ехали в одном направлении. Стражи порядка также сообщали о пострадавших.
В соцсетях также появились кадры с места ДТП.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2060663-avariya-s-tremya-avtobusami-v-almaty-14-chelovek-popali-v-bolnitsu/