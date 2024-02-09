Пассажирка Mercedes-Benz погибла при столкновении с грузовиком в Алматинской области

Сегодня на трассе в Алматинской области столкнулись грузовик и автомобиль Mercedes-Benz. В результате аварии скончалась пассажирка легкового авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня ранним утром, в 04:37, на автодороге Алматы - Кокпек - Коктал произошло ДТП.

22-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с грузовой автомашиной Shacman.

ДТП. Фото: ДП Алматинской области

"Данный факт зарегистрирован в полиции Енбекшиказахского района по совершению ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека. В результате ДТП погибла 23-летняя пассажирка легкового транспорта", - отметили в ведомстве.

В полиции отметили, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, с назначением экспертных проверок, для объективного исследования всех обстоятельств ДТП. По результатам будут приняты соответствующие меры.

Отметим, что ст. 345 УК РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть человека. Если погиб один человек, наказанием будет лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

В конце января на трассе Алматы - Шелек - Хоргос произошло массовое ДТП. Причиной, как сообщили в ДП Алматинской области, стал гололед. К ответственности были привлечены работники АО "НК "КазАвтоЖол", обслуживающие данный участок автодороги.

Ранее в Алматинской области трех человек зажало в автомобиле после ДТП. Чтобы их извлечь, понадобилась помощь сотрудников ДЧС с гидравлическим аварийно-спасательным оборудованием. Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.