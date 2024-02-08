Метель и нулевая видимость привели к массовому ДТП с 5 авто на севере Казахстана (видео)
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Массовая авария с участием трех грузовых автомобилей и двух легковых произошла на трассе в Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.
Соответствующий пост появился в Instagram-профиле dorogi_karagandy. На кадрах – массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей, произошедшее в сильный буран.
В департаменте полиции Акмолинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что данная авария произошла сегодня утром на автодороге Екатеринбург – Алматы.
"8 февраля в 09:40 в отдел полиции Аршалынского района поступила информация о том, что вблизи села Жалтырколь произошло ДТП с участием нескольких автомашин.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что на 1299 км автодороги Екатеринбург – Алматы вблизи села Жалтырколь из-за метели и нулевой видимости произошло ДТП с участием 5 автомашин, из них – 3 грузовые и 2 легковые машины. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Отметим, что в Актюбинской области из-за нулевой видимости вследствие метели на дорогах спасателям пришлось пешком пройти 18 километров, указывая путь вездеходу, чтобы доставить пожилую женщину в больницу.
А аким Астаны Женис Касымбек обратился к жителям и гостям столицы в связи с непогодой. Он призвал детей и пенсионеров по возможности не выходить из дома.
Между тем почти до конца недели по Казахстану сохранится неблагоприятная погода. Порывы ветра на севере страны будут достигать 23-28 м/с, временами – 30 м/с, пройдут осадки в виде дождя и снега.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2059985-metel-i-nulevaya-vidimost-priveli-k-massovomu-dtp-s-5-avto-na-severe-kazahstana-video/