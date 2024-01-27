Парня зажало под машиной при ДТП на платной трассе близ Алматы (видео)

На республиканской трассе близ Алматы за короткое время произошло несколько ДТП. В одном из них при столкновении двух автомашин пострадали два человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

Видео последствий ДТП распространяется в соцсетях. На кадрах несколько покореженных автомашин, а также 17-летний пострадавший, которому пытаются оказать медицинскую помощь.

"Итак, Капшагайская трасса. Человека зажало под машиной, мы вытащили парня. Вроде целый. Пока помогали здесь - следующая авария, машина вылетела в поле. И еще там одна авария. Три аварии на одном участке", - уточняет автор видео.

В ДП Алматинской области сообщили, что ДТП произошло на 26 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск.

"Водитель JAC, по предварительным данным, не справившись с управлением, допустил столкновение со стоящей автомашиной, которая от удара совершила наезд на двух пешеходов. С места происшествия оба пострадавших были госпитализированы в больницу", - пояснили в пресс-службе ведомства.

По факту ДТП проводятся все необходимые следственные действия.

Напомним, 24 января на трассе Алматы - Бишкек недалеко от рынка "Алтын орда" произошло серьезное ДТП. В результате аварии пострадал один человек. Как рассказали в ДП Алматинской области, предварительно установлено, что 34-летний водитель грузовой автомашины Shacman, не справившись с управлением, допустил столкновение с BMW. Последний по инерции допустил наезд на бетонный блок. В результате ДТП пассажир легкового автомобиля был госпитализирован.

Также на видео попал момент наезда на школьницу в Талгаре. Полицейские установили личность водителя и собственника машины. Девочку осмотрели врачи и отпустили домой в связи с отсутствием каких-либо телесных повреждений.