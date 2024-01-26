Рейсовый автобус и 16 машин столкнулись на трассе в Карагандинской области (видео)
Опубликовано:
В Карагандинской области на трассе "Караганда – Темиртау" произошло ДТП с участием рейсового автобуса и 16 легковых авто, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
"26 января около 15:00 из-за ухудшения погодных условий на трассе "Караганда – Темиртау" произошло ДТП с участием рейсового автобуса маршрута "Алматы – Астана" и 16 легковых автомашин. В результате аварии двоих граждан госпитализировали в больницу Темиртау", – рассказал первый заместитель начальника ДП региона Курмангали Исмагулов.
В Департаменте полиции Карагандинской области добавили, что в рейсовом автобусе находились три человека.
В полиции также призвали граждан соблюдать правила дорожного движения и воздержаться от дальних поездок при ухудшении погодных условий.
По информации ведомства, после массовой аварии трассу закрыли.
Напомним, на прошлой неделе из-за снегопада, гололеда и плохой видимости на трассах Жамбылской области произошло 37 ДТП, в которых погибли четыре человека и 12 получили различные травмы.
Также в Актюбинской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека – члены одной семьи.
В Акмолинской области из-за нулевой видимости произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 15 машин.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2057778-reysovyy-avtobus-i-16-mashin-stolknulis-na-trasse-v-karagandinskoy-oblasti/