Рейсовый автобус и 16 машин столкнулись на трассе в Карагандинской области (видео)

В Карагандинской области на трассе "Караганда – Темиртау" произошло ДТП с участием рейсового автобуса и 16 легковых авто, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"26 января около 15:00 из-за ухудшения погодных условий на трассе "Караганда – Темиртау" произошло ДТП с участием рейсового автобуса маршрута "Алматы – Астана" и 16 легковых автомашин. В результате аварии двоих граждан госпитализировали в больницу Темиртау", – рассказал первый заместитель начальника ДП региона Курмангали Исмагулов.

В Департаменте полиции Карагандинской области добавили, что в рейсовом автобусе находились три человека.

В полиции также призвали граждан соблюдать правила дорожного движения и воздержаться от дальних поездок при ухудшении погодных условий.

По информации ведомства, после массовой аварии трассу закрыли.

Напомним, на прошлой неделе из-за снегопада, гололеда и плохой видимости на трассах Жамбылской области произошло 37 ДТП, в которых погибли четыре человека и 12 получили различные травмы.

Также в Актюбинской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека – члены одной семьи.

В Акмолинской области из-за нулевой видимости произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 15 машин.