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Мужчину на лошади убило ковшом трактора в Павлодарской области

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Трактор марки МТЗ-92
Трактор. Фото: instagram.com/dp_pavlodar

В Павлодарской области за день произошло два смертельных ДТП. В одном из них мужчину на лошади убило ковшом трактора, в другом погиб пешеход после наезда Toyota Land Cruiser, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ДП Павлодарской области в Instagram, 24 декабря в степном массиве Кызылтауского сельского округа Баянаульского района произошло ДТП.

Водитель трактора "МТЗ-92", находясь в состоянии алкогольного опьянения, при работе ковшом сбил мужчину, который был верхом на лошади. В результате случившегося последний от полученных травм скончался на месте.

В тот же день в Павлодарской области случилось еще одно смертельное ДТП. На 18 км автодороги Беловка - Калкаман водитель автомашины Toyota Land Cruiser 100 совершил наезд на пешехода, который умер от полученных травм.

"По фактам ДТП начато расследование, назначены СМЭ. Транспортные средства водворены на специализированные штрафстоянки", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Напомним, недавно в Павлодарской области автомобиль искорежило после удара о другую легковушку. В результате трех человек зажало в салоне. На место выезжали спасатели. При помощи гидравлического инструмента они вызволили людей.

В прошлом месяце тракторист в состоянии алкогольного опьянения насмерть задавил свою знакомую в области Абай. Это произошло в момент, когда он переезжал русло реки. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

Летом трактор столкнулся с товарным поездом в области Жетісу. С места происшествия в районную больницу доставили двух пострадавших, находившихся в салоне трактора. Вскоре один из них скончался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2052500-muzhchinu-na-loshadi-ubilo-kovshom-traktora-v-pavlodarskoy-oblasti/

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