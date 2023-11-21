Переезжал реку: пьяный тракторист насмерть задавил свою знакомую в области Абай
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ДТП со смертельным исходом произошло в области Абай. Мужчина, управлявший трактором в состоянии алкогольного опьянения задавил женщину. Она скончалась, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Представители ДП области Абай в своем официальном Telegram-канале опубликовали видеоролик телеканала "Хабар 24".
Сообщается, что в реке Ащысу Токтамысского сельского округа обнаружили тело женщины.
"Как выяснилось, 43-летний тракторист одного из крестьянских хозяйств, управляя трактором в состоянии алкогольного опьянения, переезжал русло реки и наехал на свою знакомую", – говорится в сообщении.
От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.
Сейчас полиция расследует уголовное дело по части 3 статьи 345 УК РК. Мужчине грозит лишение свободы до 5 лет.
На данный момент назначены экспертизы, а полицейские выясняют все обстоятельства дела.
Что делать при попадании в ДТП?
Отметим, что согласно Правилам дорожного движения РК, при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан:
- немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь) в соответствии с требованиями пункта 2 раздела 7 ПДД, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;
- принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях – отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно – доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номер транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;
- сообщить незамедлительно о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 раздела 1 ПДД;
- освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно;
- при необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2046935-pereezzhal-reku-pyanyy-traktorist-nasmert-zadavil-svoyu-znakomuyu-v-oblasti-abay/