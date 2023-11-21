Переезжал реку: пьяный тракторист насмерть задавил свою знакомую в области Абай

ДТП со смертельным исходом произошло в области Абай. Мужчина, управлявший трактором в состоянии алкогольного опьянения задавил женщину. Она скончалась, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Представители ДП области Абай в своем официальном Telegram-канале опубликовали видеоролик телеканала "Хабар 24".

Сообщается, что в реке Ащысу Токтамысского сельского округа обнаружили тело женщины.

"Как выяснилось, 43-летний тракторист одного из крестьянских хозяйств, управляя трактором в состоянии алкогольного опьянения, переезжал русло реки и наехал на свою знакомую", – говорится в сообщении.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

Сейчас полиция расследует уголовное дело по части 3 статьи 345 УК РК. Мужчине грозит лишение свободы до 5 лет.

На данный момент назначены экспертизы, а полицейские выясняют все обстоятельства дела.

Что делать при попадании в ДТП?

Отметим, что согласно Правилам дорожного движения РК, при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан: