"Доставили голую": актюбинку оставили умирать у порога больницы

Жительница Актобе пострадала в ДТП при странных обстоятельствах и позже умерла в больнице. Сестра погибшей утверждает, что водитель, предположительно, сбивший женщину, привез ее на порог больницы в багажнике. В ситуации разбираются полицейские, передает "Диапазон".

Трагедия произошла в первый день нового года. Жительница Актобе Ирина поехала в село Жайсан к родителям отмечать Новый год. Примерно в час дня она пошла поздравить с праздником соседку, но домой так и не вернулась. Родственники до сих пор не могут понять, что случилось с ней в тот день.

"Первого числа моя сестра пошла в соседний дом, в гости. Через время мы заметили, что ее долго нет, решили сходить к соседке, узнать, где Ира. Соседка сказала, что она ушла 20 минут назад, но домой так и не вернулась. Позже мы узнали, что Ира находится в Мартукской больнице, в реанимации в тяжелом состоянии. Туда ее доставили голую с переломанными ребрами, тазом и головой", - рассказала сестра погибшей Елена Лакова.

По данным следствия, Ирина села в машину к своим знакомым. Они встретили ее возле магазина и предложил подвезти, на что она добровольно согласилась. Когда доехали до места назначения, вышла из машины. Водитель начал сдавать назад, не заметил ее и задавил.

Водитель привез пострадавшую к больнице и оставил ее умирать под порогом. Там ее сразу же госпитализировали. Через некоторое время мужчина приехал в РУВД, где сознался в том, что случайно сбил женщину.

В ночь с 6 на 7 января Ирина скончалась. По факту смерти провели экспертизу, результаты которой еще не известны. Трагедия шокировала жителей поселка Жайсан.

"Эти парни ей не знакомы, она 18 лет в Жайсане не живет, с чего бы она садилась к ним в машину? Даже если так, то как можно было не заметить днем позади машины человека? Он привез ее в багажнике, как барана. За эти 17 дней к нам не приехал ни участковый, ни следователь. Дело оформили как ДТП, свидетелей не опросили. У нас очень много вопросов к следователю", - говорит сестра погибшей.

У погибшей остался муж и двое несовершеннолетних детей 10 и 13 лет.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ст.345 УК РК. Водитель сейчас задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Отметим, что по ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

В конце прошлого года Mercedes совершил наезд на пешехода на Кульджинском тракте в Алматы. От полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель, сбивший пешехода, продолжил движение и позже допустил столкновение с другим автомобилем.

А в Астане женщину сбил "КамАЗ". От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Полицией назначены необходимые экспертизы.

В Караганде на пешеходном переходе была сбита пенсионерка. От полученных травм женщина тоже скончалась на месте ДТП.