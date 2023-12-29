Mercedes насмерть сбил мужчину на Кульджинском тракте в Алматы

В Алматы на Кульджинском тракте на мужчину 1961 года рождения совершен наезд. От полученных травм пешеход погиб на месте ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе департамента полиции Алматы, ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в 09:10 в Медеуском районе.

"Водитель, гражданин 1977 года рождения, управляя машиной Mercedes-Benz, следуя по Кульджинскому тракту в южном направлении, на пересечении с улицей Тараз допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в восточном направлении.

В результате ДТП пешеход - мужчина 1961 года рождения - погиб на месте происшествия", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что водитель, сбивший пешехода, продолжил движение дальше и допустил столкновение с автомашиной Nissan, которая следовала по Кульджинскому тракту в северном направлении.

Данный факт, по информации полиции, зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены эксперты.

Добавим, что согласно части 3 статьи 345 УК РК, нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Напомним, двумя днями ранее в Караганде на пешеходном переходе сбита 71-летняя пенсионерка. От полученных травм женщина погибла на месте.

Также в Актобе сотрудника транспортной инспекции сбили сразу два грузовика, от полученных травм мужчина скончался.