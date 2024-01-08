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Автомобиль залетел на сугроб в центре Риддера

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Автомобиль влетел в сугроб
Автомобиль. Фото: instagram.com/infor.kz

В центре Риддера автомобиль вылетел с дороги и оказался на сугробе рядом с новогодней елкой. Подробности аварии озвучили в ДП Восточно-Казахстанской области, передает YK-news.kz.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 6 января в районе площади в Риддере.

"27-летний водитель Nissan не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на снежный вал. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

В отношении водителя составлен административный протокол.

Ранее грузовик с 20 тоннами чечевицы слетел с трассы в Акмолинской области. Спасательную операцию на автодороге провели в первый день нового года стражи порядка. С помощью спецтехники они помогли вытащить грузовик с обочины на трассу.

Также сообщалось, какой скоростной режим разрешен в городе и на трассах в Казахстане, и какие суммы штрафов предусмотрены за его нарушение.

Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывают, что превышение установленной скорости только на 1% чревато увеличением числа ДТП со смертельным исходом на 4%. Согласно статистике, которую ведет ВОЗ, в среднем в мире в результате аварий гибнут 17 человек на 100 тыс. населения. В Казахстане этот показатель чуть ниже — гибнут примерно 13 человек на 100 тысяч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2054441-avtomobil-zaletel-na-sugrob-v-tsentre-riddera/

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