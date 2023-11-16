Троих подростков сбили на пешеходном переходе в Усть-Каменогорска (видео)

В Усть-Каменогорске троих подростков сбили прямо на пешеходном переходе - все пострадавшие госпитализированы, полиция начала проверку, передает сайт телеканала КТК.

У двоих мальчиков диагностировали переломы, у третьего пострадавшего - черепно-мозговую травму. Сейчас дети в больнице.

"Дети получают все необходимую медицинскую помощь в отделениях травматологии и нейрохирургии на базе Центра матери и ребенка, находятся под чутким наблюдением врачей областной детской больницы", - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ВКО Асем Кайратбек.

По данным телеканала, ДТП произошло вечером, когда ребята возвращались со спортивной тренировки через один из самых оживленных перекрестков города.

По счастливой случайности свидетелем происшествия стала проезжавшая мимо врач. Она осмотрела детей и оценила их состояние, а затем передала коллегам из скорой помощи.

Очевидцы рассказали, что в момент наезда на светофоре горел зеленый сигнал. Однако, по словам некоторых свидетелей ДТП, мальчики слишком внезапно выбежали на дорогу.

В итоге сейчас полицейские пытаются установить, кто виноват в ДТП.

Источник: КТК