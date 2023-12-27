"Выкинуло на встречку": сотрудника транспортной инспекции сбили два грузовика в Актобе

В Актобе сотрудника транспортной инспекции сбили сразу два грузовика, от полученных травм мужчина скончался. Подробности аварии озвучили в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства, по факту ДТП проводится досудебное расследование, назначены экспертизы. Один из водителей грузовика находится в Мартукском районе под подпиской о невыезде. Он - иностранец.

"Гражданин Узбекистана, двигаясь по трассе Актобе - Оренбург, совершил наезд на сотрудника транспортной инспекции, от удара человека выкинуло на встречную полосу, где он попал под колеса другого грузовика, водитель которого собирался остановиться у поста", - пояснили в ДП Актюбинской области.

От полученных травм сотрудник транспортной инспекции скончался.

Добавим, что согласно ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, ранее на трассе Самара – Шымкент в Актюбинской области произошло смертельное ДТП: столкнулись грузовики Volvo и Merсedes, погиб один из водителей.