Прокатил девушку и друга: подросток за рулем попал в массовое ДТП в Кокшетау

16-летний подросток попал в массовое ДТП в Кокшетау и скрылся с места аварии - он находился за рулем машины отца своего друга, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на официальном медиапортале ведомства, вечером 3 декабря произошло ДТП с участием нескольких автомашин.

Прибывшие стражи порядка выяснили, что водитель Honda Odyssey, двигаясь по улице Ташенова и не соблюдая скоростной режим, не справился с рулевым управлением.

Выехав за пределы проезжей части дороги, допустил наезд на припаркованную на стоянке Hyundai i40. От столкновения Hyundai i40 отбросило назад, в результате машина наехала на ограждение мечети. А Honda Odyssey, проехав дальше, допустила наезд на металлическую опору уличного освещения и врезалась в "ВАЗ-2107".

После водитель японского минивена скрылся.

Стражи порядка выяснили, что за рулем Honda был 16-летний подросток, решивший вместе с 14-летним другом и 17-летней девушкой прокатиться по городу. Сам же автомобиль принадлежит отцу 14-летнего подростка.

Мужчина не знал, что дети взяли его авто, чтобы покататься.

"B результате ДТП автомашинам нанесены механические повреждения, имуществу отдела ЖКХ при акимате города Кокшетау нанесен ущерб. Honda Odyssey водворена на специализированную автостоянку", - говорится в сообщении.