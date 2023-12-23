Трех человек зажало в авто в Павлодарской области

В Павлодарской области автомобиль искорежило после удара о другую легковушку. В результате трех человек зажало в салоне. Об этом сообщили в отделе по чрезвычайным ситуациям Аккулы, передает Pavlodarnews.kz.

Два автомобиля столкнулись на трассе Омск – Майкапчагай рядом с селом Аккулы. Три человека оказались зажаты в искореженной машине.

Как сообщили в ОЧС Аккулы, на место выезжали спасатели ПП-18. При помощи гидравлического инструмента они вызволили людей.

Всего работали шесть человек из личного состава гарнизона района Аккулы, они использовали одну единицу техники.

Спасатели призвали автомобилистов соблюдать меры предосторожности на трассе. Если произошла чрезвычайная ситуация – звонить по номерам 101 и 112.

Напомним, ранее сообщалось, что в Жамбылской области людей зажало в салоне авто. На место происшествия незамедлительно выехали 5 человек личного состава и 1 единица техники пожарной части №7 Жуалынского района.

Выяснилось, что легковушка врезалась в столб дорожного знака. Очевидцы сумели вытащить одного мужчину из салона покореженного авто, но внутри зажатым все еще оставался второй. С помощью аварийно-спасательных средств сотрудники извлекли и его. Затем пострадавших передали медикам.

Также в результате ДТП в Восточно-Казахстанской области водитель одной из машин оказался зажатым в салоне собственного автомобиля.