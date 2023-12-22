Мощный пожар и взрывы: прицеп сгорел на трассе в Актюбинской области (видео)

На трассе Самара – Шымкент в Хромтау накануне сгорел прицеп фуры. Впечатляющее видео о пожаре распространили в соцсетях. Подробности рассказали в ДЧС Актюбинской области, передает NUR.KZ.

В социальных сетях разошлось видео о мощном пожаре, произошедшем на трассе Самара – Шымкент в Хромтау. В результате пожара сгорел прицеп фуры. Сам грузовик водитель успел отцепить и спасти.

Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, 21 декабря в 15:05 по телефону "101" поступило сообщение о возгорании фуры на трассе в Хромтау.

На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные.

На видео легко заметить, как в огне что-то взрывается. В соцсетях появились комментарии людей, что, возможно, водитель перевозил новогоднюю пиротехнику.

"По прибытии на место происшествия было установлено, что внутри автомобиля горели канистры с газовыми баллонами, лакокрасочная продукция, бытовые принадлежности. Пожар был потушен в 16:19", – прокомментировали пожар в ДЧС.

Напомним, в ноябре полная фейерверков фура сдетонировала на трассе в Кыргызстане после ДТП. Это произошло на трассе Бишкек – Нарын – Торугарт. В результате ДТП погиб один человек.

Ранее фура с 20 тоннами яиц опрокинулась в кювет на трассе в Акмолинской области. Водитель Volvo на 21 км автодороги Кокшетау – Рузаевка не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание машины.

В сентябре этого года водитель опрокинувшейся фуры погиб на трассе в области Жетісу. По предварительной версии, молодой человек не справился с управлением большегруза, из-за чего машина перевернулась. ДТП произошло на 400 километре республиканской трассы Алматы – Усть-Каменогорск.