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Фура с 20 тоннами яиц перевернулась на трассе в Акмолинской области

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ДТП в Акмолинской области
Место происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

Фура с 20 тоннами яиц опрокинулась в кювет на трассе в Акмолинской области. Авария произошла утром 26 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 26 ноября около 8.20 утра 46-летний водитель Volvo на 21 км автодороги Кокшетау - Рузаевка не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание машины в кювет.

ДТП в Акмолинской области
Место происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

Правоохранители выяснили, что водитель - житель Актобе, перевозивший из Астаны в Актау 20 тонн яиц.

ДТП в Акмолинской области
Место происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

"При обследовании полицейские установили, что дорожное полотно было на тот момент в состоянии гололеда, однако подсыпка на данной автодороге производилась", - пояснили в ДП Акмолинской области.

Стражи порядка в связи с гололедом попросили водителей быть предельно осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Как вести себя автомобилистам при гололеде

Гололед – это слой льда, образующийся после дождя из-за снижения температуры или резкого похолодания. Неосторожное поведение может привести к серьезным последствиям.

Спасатели в условиях гололеда рекомендуют автомобилистам:

  • менять летние шины на зимние;
  • не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;
  • соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать дорогу людям, которые переходят проезжую часть, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2047760-fura-s-20-tonnami-yaits-perevernulas-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti/

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