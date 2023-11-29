Полная фейерверков фура сдетонировала на трассе в Кыргызстане после ДТП (видео)

Фура с пиротехникой загорелась после ДТП на трассе в Кыргызстане - фейерверки стали взрываться. В результате аварии погиб один человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС КР.

Информацию о произошедшем, а также видео с места событий спасатели опубликовали в своем официальном профиле в Instagram.

На первом видео видно горящий грузовик в прицепе, из которого происходят взрывы петард. На втором ролике показаны последствия произошедшего - пострадавшую от огня и взрывов фейерверков машину.

По информации МЧС, на трассе Бишкек - Нарын - Торугарт водитель автомобиля марки HOWO не справился с управлением и попал в ДТП.

В результате аварии произошло возгорание прицепа, где перевозили пиротехнику.

В результате происшествия один человек, находившийся в грузовике, погиб. Его личность устанавливается.

Отметим, что скоро казахстанцы отметят Новый год. Многие жители нашей страны любят запускать фейерверки на этот праздник.

МЧС РК на своем официальном сайте предупреждает, что приобретать пиротехнические изделия следует только в специализированных отделах магазинов. Из-за несоблюдения температурных режимов, влажности приобретенная пиротехника может не сработать или сработать в руках. Изделия должны иметь сертификаты соответствия, а также подробные инструкции по применению.