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Человека зажало в кабине перевернутой фуры в Алматинской области (видео)

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Спасение водителя
Спасение водителя. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

26-летнего мужчину зажало в кабине КамАЗа после аварии в Алматинской области. На место прибыли спасатели, которые смогли вызволить мужчину, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как рассказали в пресс-службе МЧС в Instagram, водителя КамАЗа зажало в кабине после ДТП, произошедшем в селе Долан Карасайского района Алматинской области.

На место прибыли спасатели, и при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования извлекли 26-летнего мужчину. Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Недавно мы писали о полицейском, пришедшем на помощь школьнице, которую пытались затащить в чужой подъезд.

До этого, в ноябре, военнослужащий спас пожилую женщину и семью с детьми из горящего дома в Семее. Наряду с этим сообщалось о полицейском, который вытащил из огня 6-летнего ребенка в Таразе. Обоих после происшествия госпитализировали.

Летом этого года в Акмолинской области мужчина спас тонущего ребенка, но сам из воды выбраться не смог. Другой случай произошел в Петропавловске: подросток вытащил из воды мальчика, который хотел спасти своего брата, но сам едва не лишился жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2052009-cheloveka-zazhalo-v-kabine-perevernutoy-fury-v-almatinskoy-oblasti-video/

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