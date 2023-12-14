Машины проезжали мимо одиноко идущей по дороге в мороз женщины в области Абай

В области Абай женщина не дождалась автобуса и в мороз в одиночестве отправилась по дороге пешком. Добраться до дома ей помог сотрудник ДУИС, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, одиноко идущей в мороз по обочине дороги женщине помог сотрудник ДУИС в области Абай. Молодой мужчина не дал ей замерзнуть.

"Я поехал в сторону цементного поселка и на кольце заметил женщину, которая шла по обочине. Она пыталась голосовать, но водители не останавливались. Я не мог проехать мимо", – рассказал старший инспектор отдела кадровой работы учреждения №21 Бекзат Манапов.

Сотрудник ДУИС посадил женщину в автомобиль, где она смогла согреться, и довез до дома.

"Мне 60 лет, вечером в 19.00 после работы не дождалась автобуса. Видимость плохая, но все равно решила до следующей остановки пройти пешком. Много кто проезжал мимо, только молодой сотрудник остановился и помог добраться до дома. Хочу выразить огромную благодарность сотруднику подразделения ДУИС, который не оставил меня в такой сильный мороз на улице. Спасибо, что заботитесь о гражданах. Побольше бы таких добрых и отзывчивых ребят", – рассказала женщина.

Не первый раз сотрудники МВД помогают казахстанцам на дорогах. В лютый мороз трое водителей замерзали без топлива на трассе в Жамбылской области. Правоохранитель не только съездил на заправку и привез им топливо, но и забрал мужчин к себе домой, обогрел, накормил ужином и напоил горячим чаем.

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