Акима арестовали после ДТП на служебном авто в ВКО

Случай акима Малеевского сельского округа района Алтай Владимира Молоткова обсуждали на заседании Совета по этике Восточно-Казахстанской области. Собравшихся проинформировали, что недавно он попал в аварию на служебной машине, а во время медицинского освидетельствования в его крови обнаружили алкоголь, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили представители Департамента Агентства РК по делам государственной службы по ВКО, этот случай подрывает имидж и авторитет власти.

"Я признаю, что управлял служебным автомобилем, попал на нем в небольшую аварию, там ущерб минимальный машине, и что в крови нашли алкоголь. В свое оправдание хочу сказать, что я выпил пива в свой выходной, проспался и поехал переставлять авто на стоянку, так как водителя у меня нет, он уволился, сославшись на низкую заработную плату. Мне очень стыдно, я готов понести наказание, но, если мне будет дан шанс, я его использую и искуплю вину", - сказал на заседании Владимир Молотков.

Также была озвучена информация о том, что аким сельского округа был лишен права управлять автомобилем на 7 лет и ему предстоит провести 15 суток под арестом.

Председатель совета и руководитель департамента по делам госслужбы Нурлан Еркебаев отметил, что проступок нанес тяжелые репутационные потери.

"Если бы просто лишение прав было, можно было бы рассмотреть еще более мягкое наказание, но здесь аким попадет в ИВС. Что скажет народ? Что скажут избиратели? Нужно понимать, что езда нетрезвым за рулем очень опасна для окружающих. Тем более, что это служебное авто, пользоваться им вне рабочее время строжайше запрещено, это каждый госслужащий прекрасно знает", - сказал он.

Совет по этике, выслушав все доводы, решил рекомендовать исполняющему обязанности акима района Алтай уволить главу Малеевского сельского округа.

По информации официального сайта акимата района Алтай, Владимир Молотков родился 5 марта 1993 года в поселке Зеленый Бор. В 2016 году окончил ВКГУ им. Аманжолова по специальности "государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал в июне 2011 года матросом-спасателем на пляже в АО "Лечебно-оздоровительный комплекс ОК-Жетпес" в поселке Зеленый Бор Щучинского района.

С июня по сентябрь 2014 года был рабочим пирса в АО "Лечебно-оздоровительный комплекс ОК-Жетпес" в поселке Зеленый Бор Щучинского района.

С января по август 2017 года временно исполнял обязанности главного специалиста в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай, затем до декабря 2019 года был главным специалистом вышеуказанного отдела.

С декабря 2019 года по апрель 2021 года занимал должность заместителя акима города Алтай.

С апреля по ноябрь 2021 года работал главным специалистом отдела организационной работы аппарата акима района Алтай.

В ноябре 2021 года был избран на должность акима Малеевского сельского округа.