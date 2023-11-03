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Оскандалившегося акима уволили в ВКО

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Владимир Молотков
Владимир Молотков. Фото: NUR.KZ

В Департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Восточно-Казахстанской области сообщили, что аким Малеевского сельского округа района Алтай Владимир Молотков уволен с занимаемой должности, передает корреспондент NUR.KZ.

"В настоящее время аким Малеевского сельского округа района Алтай Молотков уволен с занимаемой должности в соответствии с рекомендациями Совета по этике", - сообщил заместитель руководителя Департамента Агентства РК по делам госслужбы по ВКО Кайрат Сапаргалиев.

Напомним, ранее на Совете по этике рассмотрели дисциплинарное дело в отношении акима Малеевского сельского округа. На нем стало известно, что Владимир Молотков попал в ДТП на служебной машине, а при медицинском освидетельствовании в его крови обнаружили алкоголь.

После этого суд лишил его права управлять автомобилем на семь лет и арестовал на 15 суток.

Постановление еще не вступило в законную силу, но, как отметили в Департаменте Агентства РК по делам государственной службы по ВКО, этот случай оставил негативный след и подрывает авторитет государственной власти.

Добавим, что Владимир Молотков родился 5 марта 1993 года в поселке Зеленый Бор. Трудовую деятельность начал в июне 2011 года в АО "Лечебно-оздоровительный комплекс ОК-Жетпес" в поселке Зеленый Бор Щучинского района.

С января по август 2017 года временно исполнял обязанности главного специалиста в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай, затем до декабря 2019 года был главным специалистом вышеуказанного отдела.

С декабря 2019 года по апрель 2021 года занимал должность заместителя акима города Алтай.

С апреля по ноябрь 2021 года работал главным специалистом отдела организационной работы аппарата акима района Алтай.

В ноябре 2021 года был избран на должность акима Малеевского сельского округа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2043944-oskandalivshegosya-akima-uvolili-v-vko/

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