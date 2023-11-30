20-летняя автоледи совершила смертельный наезд на пешехода в одном из дворов Астаны

20-летняя девушка задержана полицией Астаны. По версии следствия она, будучи пьяной, совершила смертельный наезд на пешехода во дворе одного из домов столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Как сообщает пресс-служба городского депаратмента полиции, по факту дорожно-транспортного происшествия полицейскими ДП Астаны возбуждено уголовное дело по статье 345 часть 3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть человека).

Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде лишение свободы на срок до пяти лет. Назначены необходимые экспертизы.

"Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, 28 ноября во дворе жилого дома допустила наезд на пешехода, после совершила наезд на три автомобиля на парковке.

В результате ДТ 42-летняя пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте. 20-летняя водитель автомашины марки "Toyota Camry" водворена в изолятор временного содержания", - сообщили в департаменте.

Девушка - водитель была задержана патрульными экипажами и водворена в ИВС.

Накануне мы писали о случае в Павлодарской области, где 34-летняя мать 5 детей попала под колеса авто на трассе в Павлодарской области. Пострадавшая от удара отлетела на 300 метров. Женщина не выжила.

Еще один аналогичный случай также произошел 28 ноября. Жительница Усть-Каменогорска погибла под колесами автобуса. Удар был такой силы, что погибшая оказалась под многотонной машиной.

26 ноября в Актау прямо на глазах у патрульных полицейских произошел наезд на женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. Женщина, к счастья, осталась жива. Но у нее сломаны обе ноги.

Отметим, что согласно ст.345 ч.3 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Что делать при попадании в ДТП?

Отметим, что согласно Правилам дорожного движения РК, при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан: