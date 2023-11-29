"Отбросило на 300 метров": мать 5 детей погибла в Павлодарской области

34-летняя мать 5 детей попала под колеса авто на трассе в Павлодарской области. Сообщается, что пострадавшая от удара отлетела на 300 метров и погибла, передает корреспондент NUR.KZ.

Информацию о гибели женщины опубликовали в Instagram ее одноклассники. Указывается, что погибшая была матерью пятерых детей и была беременна шестым.

"Со слов сестры погибшей, она со своим сожителем стояла на остановке, с которым они собирались ехать на станцию Шарбакты. Родственники сказали, что ее сбила машина на большой скорости, так, что ее отбросило на 300 метров. Минут 20 ее искали", - указывается в посте.

Факт ДТП подтвердили в ДП Павлодарской области и сообщили, что авария произошла вблизи села Кеменгер, неподалеку от Павлодара.

"54-летний водитель Volkswagen Golf совершил наезд на пешехода, которая шла по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Здесь добавили, что по делу назначены экспертизы, легковушку забрали на штрафстоянку.

Между тем в Управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили, что провели проверку. По данным поликлиники, где наблюдалась женщина, беременной она не была.

Отметим, что согласно ст.345 ч.3 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.